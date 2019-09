Alle voorstellingen van ‘Aarle in de oorlogsjaren’ dit weekeinde waren ‘uitverkocht’. Op het scherm: de leden van het Videoteam Best, dat het project samen met een werkgroep van de buurtschap Aarle heeft gerealiseerd.

Dat Aarle zo op de voorgrond stond, is niet voor niets. Niet alleen dat vanuit deze buurtschap het initiatief kwam tot het maken van een film over Best in de oorlogsjaren, hier vonden tijdens de langdurige schermutselingen rond de bevrijding tientallen inwoners een tijdelijk onderdak.

De werkgroep uit Aarle en het Videoteam Best hebben een knap stuk werk afgeleverd, waarvan de honderden Bestenaren die dit weekeinde in de historische Tiendschuur zijn komen kijken, geweldig hebben genoten.

Er zijn in deze film, die binnenkort ook online zal worden gezet, heel wat nog nooit vertoonde, al dan niet bewegende beelden te zien: uit oorlogsarchieven en uit het bezit van Bestse families.

De video is er een ‘met een lach en een traan,’ niet in het minst door de smeuiïge verteltrant van zeer oude inwoners. Ze hebben ze goed aan de praat gekregen, wat gezien hun leeftijden best als op het nippertje kan worden beschouwd. Zo ontstond een kostelijk document, dat ook nog eens veel waarde heeft als ‘vastlegger’ van het Bestse dialect.

De vertoning was een hoogtepunt in de viering van 200 jaar gemeente Best.