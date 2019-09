Peter Stiekema

e gemiddelde WOZ-waarde in ons land is voor het vierde jaar op rij gestegen en wel tot 248.000 Euro per woning. Veel mensen, waaronder bovengetekende, werden onaangenaam verrast. De stijging van mijn vaste verblijfplaats in Limburg steeg ongeveer marktconform, maar de organisatie die voor de gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), waar mijn vakantiehuisje staat, de zaken regelt, Sabewa, maakte er een potje van. In 2018 was de waarde van het huisje volgens Sabewa nog 134.000 Euro, maar dit jaar was die gestegen tot 178.000 euro, 44.000 Euro meer. Dat kon ik uiteraard niet over mijn kant laten gaan.

Ik tekende schriftelijk protest aan bij Sabewa, bood het huisje voor dat bedrag te koop aan, exclusief voor het personeel, en een paar weken geleden kreeg ik schriftelijk bericht. Mijn bezwaar was gegrond. Bij nadere bestudering was Sabewa gebleken, ik citeer: ‘dat in de taxatie in onvoldoende mate rekening was gehouden met de mindere ligging, kwaliteit, staat van onderhoud en voorzieningenniveau van uw object’.

Tsja, daar kan ik inkomen, het huisje staat er pas een dikke tweehonderd jaar, dan heb je niet in de gaten hoe het met de situatie ter plekke is. Wat een flauwekul en er was nog wel iemand geweest om het speciaal te bekijken en die vond het huisje 44000 Euro meer waard.

Bij een nieuw onderzoekje zakte de waarde weer, in dit geval met 24.000 euro tot 154.000. Nog altijd 20.000 euro meer. Dit riekt naar willekeur. Dus vecht het aan, als je huis belachelijk veel meer waard is geworden. Trap niet in dat gelul van die pseudo-ambtenaren. En waarom huren de gemeenten bureaus als Sabewa in en doen ze het werk niet zelf. Zelden zoveel luiaards gezien als gemeentebeambten, de goeden uiteraard niet te na gesproken.