Koeien in een geautomatiseerde melkstal.

Peter Stiekema

rima idee van D66, de complete veestapel met de helft verminderen tegen de CO2-uitstoot. We jagen gewoon vijftig miljoen kippen over de kling en zes miljoen varkens. En nog een paar miljoen koeien. En dan zijn ze de paarden nog vergeten. En het wild in de bossen. De huisdieren, dat kan ook wel wat minder. Soms denk ik dat sommige boeren al op de plannen van D66 anticiperen, gezien het grote aantal kippenfarms en varkensboerderijen dat de laatste tijd in de hens is gegaan.

En als al die miljoenen dieren zijn geëxecuteerd, dan scheelt dat zoveel uitstoot dat we gewoon weer huizen kunnen gaan bouwen voor de in 2050 ruim 20 miljoen inwoners van dit land

Dat is, in kort bestek, de oplossing van het stikstofprobleem voor D66. Duizenden bouwprojecten zitten immers in de knel door een uitspraak van de Raad van State over de beperking van CO2. Het kabinet is krampachtig op zoek naar een uitweg waarbij geplande woningbouw, aanleg van wegen en andere infrastructuurprojecten toch kunnen doorgaan. En de moord op miljoenen dieren zou de oplossing kunnen zijn, denkt D66, die daarmee uiteraard wel CDA, CU, SGP, en Partij voor de Dieren en hopelijk ook nog een paar miljoen denkende inwoners van dit land tegen zich in het harnas jaagt.

Als D66 nou eens echt dapper was geweest, dan hadden ze het overbevolkingsprobleem in dit land en de wereld eens aan de kaak gesteld. ‘Wat willen jullie? Meer of minder mensen?’ ‘Minder, minder, minder.’ Dikke kans dat ik na dit opgetekend te hebben voor de rechter moet verschijnen wegens het aanzetten tot massamoord. Ieder jaar komen er in ons land ongeveer honderdduizend mensen bij. Die straks allemaal per snelle auto naar de Formule-1-wedstrijd in Zandvoort willen. Er zijn al een miljoen kaarten verkocht aan de kassa’s van prins Bernhard. Meer kunnen er echt niet bij. En die willen ook nog allemaal lekker vlees eten. Nee, de enorme bevolkingsgroei vormt pas een echt CO2-probleem. En met dit soort naïeve kretologie lost D66 helemaal niets op.

