Peter Stiekema

r zijn van die berichten waar ik behoorlijk om moet lachen. Zo las ik vandaag dat de helft van de sporters zich niets van de hitte aantrekt en gewoon door blijft trainen, hoewel dat heel gevaarlijk is voor de gezondheid. En dat ondanks het Nationale Hitteplan, dat al weer een aantal dagen geleden uit de ijskast is gehaald.

In dat plan staan alle gemeenplaatsen die je maar kunt verzinnen. Veel drinken, dunne of zo min mogelijk kleren, Hoofd en lichaam koel houden, niet te veel bewegen. Maar niks hoor het hitteplan is aan 50 procent van de sporters niet besteed, zo blijkt uit een enquête. Die lopen, ondanks de verschroeiende zon, waarschijnlijk gewoon met hun hoofd in de wolken, dromend van medailles en kampioenschappen.

Een ander artikel, waarbij ik een glimlach niet kon onderdrukken, ondanks de ernst van de situatie. is het bericht ‘Amsterdam verliest grip op de misdaad’ . Dat lijkt me al enige tijd het geval en binnenkort gaat de gemeenteraad er over vergaderen, ik dacht op 5 september als iedereen weer terug is van een ‘welverdiende’ vakantie. De misdaden tierden de afgelopen maanden echter welig. Volgens mij is Amsterdam niet alleen de grip op de misdaad, maar ook die op de werkelijkheid al lang kwijt. Met het hoofd in de hasjwolken wellicht.

