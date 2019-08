Toneelvereniging De Narrekap geeft in september zes voorstellingen van Brug naar de toekomst, een onderhoudend stuk van John van der Sanden met historische elementen en een zijdelinkse knipoog naar 200 jaar gemeente Best.

De speellocatie is een hal in de voormalige Batafabriek, een bedrijf dat van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de gemeente in de vorige eeuw. De brug in de titel is ook letterlijk de Batabrug tussen het dorp Best en Batadorp, tot stand gekomen onder het bewind van wederopbouwburgemeester Guido Notermans, die in de voorstelling wordt vertolkt door –>Peter Millenaar sr.

Een van de historische elementen is de ambtsketen van Piet Strik. Die was van 1929 tot 1941 burgemeester van Best. De ambtsketen die hij droeg was van hemzelf. Tot tien jaar na zijn dood mocht de gemeente Best van Striks erfgenamen de keten blijven gebruiken. Toen de gemeente deze keten wilde kopen kwam men er niet uit met de familie Strik en de keten ging terug naar de familie. Er wordt nu wederom met de familie Strik gesproken om de ambtsketen uit te lenen.

Aan de ambtsketen van 26 schakels hangt de broche waarin een penning met een doorsnee van 40 mm. Op de voorzijde staat: ‘St. Odulphus, beschermheilige van Best, met een randschrift: GEMEENTE BEST * NOORD-BRABANT’. Op de achterzijde staat het rijkswapen.

De voorstellingen van 22 en 27 september zijn al uitverkocht en voor de overige voorstellingen (20, 21, 28 of 29 september) geldt dat er nog maar enkele kaarten beschikbaat zijn. De uitvoeringen op zondag 22 en 29 september zijn matineevoorstellingen (aanvang14.00 uur). De andere voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Locatie Bata Fabrieken, gebouw 31 op de eerste etage boven Spear Sport Centrum. Reserveren via de website www.narrekap.nl of telefonisch via 06-23 45 39 22.

Ook toneelstichting Ons Eygen Landt heeft, voor november, een productie in studie, namelijk Grof Schandaal over ‘goed en fout’ in de oorlog. De naam verwijst naar die van oorlogsburgemeester Ludovicus Groffen.

