Provincie subsidieert ‘kritische journalistiek’ in Best



Tom Lassing: teveel journalisten zijn op marketing gerichte tekstschrijvers.

Tom Lassing is een soort financieel-economische duizendpoot met een eigen internetonderneming in Best. Daarnaast heeft hij met zijn website Plein Best – motto ‘Ontmoeten, Vinden en Verbinden’ – grootse plannen: onderzoeksjournalistiek in de zin van het kritisch de ontwikkelingen volgen in de gemeente Best. Dat moet dan verder gestalte krijgen in een magazine (printmedium!), te vullen door geëngageerde vrijwilligers. De provincie Noord-Brabant zag wel wat in dit plan, schaarde het inderdaad onder het begrip ‘onderzoeksjournalistiek’ en kende het een subsidie toe van ruim € 8000,—voor vorming en educatie van die medewerkers.









Lassing mag dan in gemeentekringen de bijnaam Tom Lastig hebben, vanwege zijn regelmatige kritische benadering van allerlei projecten, zoals dat van het recreatiegebied De Vleut, hij laat in een gesprek niet af te verklaren dat hij in zijn leven alleen maar ‘naar het goede streeft’. Zijn woonboerderij aan de Sint-Oedenrodeseweg heeft hij, onder meer met zonnepanelen (‘helaas niet genoeg’) verduurzaamd en met gepaste trots leidt hij me rond in zijn onderhoudsarme permatuin.

Naast zijn website beursbox.nl en de daarmee verbonden nieuwsbrief (gratis, 40.000 volgers) heeft hij sinds 1 januari een onroerend-goed-bedrijf met 21 betaalbare huurwoningen voor de middenklasse, strevend naar 50 huizen eind 2020.

Toegespitst op Best

Genoeg hierover, waar moeten we volgens hem aan denken bij het begrip onderzoeksjournalistiek?

‘Nou, niet zoiets als Follow the Money. Eigenlijk heb ik er geen vaste definitie voor. Onze bedoelingen zijn helemaal toegespitst op Best. Wat ik hier mis bij publicaties over het doen en laten van de gemeente, is het doorrekenen van de plannen. Het weekblad Groeiend Best is wat dat betreft niet kritisch. Van oppositie in de gemeenteraad is nauwelijks sprake meer.

Wij willen met ons magazine net even iets meer bieden. Neem nou zoiets als de toekomst van de stationsomgeving. Voorkomen moet worden dat dit – net als de mislukte vorige versie – weer een onpraktisch prestigeproject wordt.

Hype?

Is onderzoeksjournalistiek niet een wat hyperig begrip en is onderzoek niet inherent aan journalistiek, door vakmensen bedreven?

’Ja dat is waar, maar in mijn ogen zijn er te weinig vakjournalisten die echt onafhankelijk zijn. Ik zie ze te vaak als op marketing gerichte tekstschrijvers.’

En een medium als het NOS Journaal?

‘Dat is mij te afhankelijk van de regering. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.’

Dat magazine, hoe ga je dat verspreiden?

‘Het ideaal is natuurlijk huis-aan-huis, maar om te beginnen is ook het ter lezing leggen op publieke plaatsen mogelijk’

Met de financiering van dat krantje is Tom Lassing nog niet klaar. Advertenties? Maar ja, geeft hij toe, dat beperkt toch weer de onafhankelijkheid. Eerst maar die sterk gemotiveerde burger journalisten coachen en om te beginnen is er altijd nog de website.

