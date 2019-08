Videoclub Best heeft, in samenwerking met Buurtvereniging Aarle, veel energie gestoken in een film over de oorlogsjaren in Best. De officiële première is op zaterdag 14 september ‘s avonds in de Tiendschuur aan de Hagelaarweg (volgeboekt). Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de vertoningen op 14 september om 16 uur en op zondag de 15e om 14 en 16 uur. Info: harryvankollenburg@gmail.com

Een trailer van de film is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=nYXChPBV9Hc Aarle staat enigszins op de voorgrond, omdat de inwoners van Best bij de bevrijding in 1944 naar deze buurtschap (op schootsafstand van het centrum!) moesten evacueren.

