Dit jaar viert ook Best dat we 75 jaar in vrijheid en vrede kunnen leven. In en om Best zijn daarvoor grote offers gebracht. De bekendste heldendaad was die van de toen 22-jarige Joe Mann, soldaat van de 101e Luchtlandingsdivisie.

Maar wat was die heldendaad eigenlijk? En hoe wordt die verbeeld op het Joe Mann monument?

Antwoorden op onder meer deze vragen krijgt men in augustus bij de tentoonstelling over Joe Mann bij CultuurSpoor Best.

Foto’s, artikelen en voorwerpen geven een beeld van Joe Mann en hoe zijn naam voor altijd aan Best verbonden is.

De tentoonstelling is de opmaat voor de Joe Mann herdenking op 19 september (zijn sterfdag) en maakt deel uit van de activiteiten in het kader van 200 jaar Best.

De expositie bij CultuurSpoor is de hele maand augustus te zien tijdens openingsuren: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

