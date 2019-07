Archieffoto van het CultuurSpoor-complex aan het Raadhuisplein in Best.

CultuurSpoor Best heeft behoorlijk last van de berichtgeving over een mogelijk faillissement. De publicaties kwamen voort uit de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, waarin de voorzitter van de Raad van Toezicht, Maikel Sterk, zijn zorgen uitte over het feit dat de huisvesting aan het Raadhuisplein niet aansluit op de ruimtebehoefte van CultuurSpoor. Dit zou met name negatieve gevolgen hebben voor het muziek- en dansonderwijs. Sterk sprak daarbij de vrees uit, dat een en ander tot een faillissement zou kunnen leiden. Inmiddels is uit gesprekken met de pandeigenaar en de betrokken wethouder duidelijk geworden dat een oplossing in zicht is en dat de faillissementsdreiging van de baan is.

In een persbericht laat CultuurSpoor weten dat ‘een duurzame oplossing’ in zicht is voor het muziek- en dansonderwijs in het centrum van Best. Het cursusjaar gaat begin september van start. CultuurSpoor heeft zelfs een aantal nieuwe cursussen en activiteiten geprogrammeerd.

De jaarlijkse cursusmarkt is gepland op zaterdag 7 september van 11.00 tot 13.00 uur en wordt vooraf gegaan door een huis-aan-huis krant die eind augustus in de brievenbus valt.

info: educatie@cultuurspoorbest.nl en cultuurspoorbest.nl – Voorpagina hhBest