o, een flink begin gemaakt met het kappen van een weg in het oerwoud dat in twee weken tijd, ik herhaal in twee weken tijd is ontstaan in de tuin. Het ooit uit Italië meegebrachte exemplaar van Trachelospermum jasminoïdes (ik kan er ook niks aan doen, het is een klimplant uit de maagdenpalmfamilie, niet geheel winterhard) heeft van de periode gebruik gemaakt om ook 17062019 trachelospermummee te doen met de uitbundige bloei van misschien wil miljoenen exemplaren die in Italië huizen beklimmen en door hegvorming aan het oog onttrekken en die met name kleinere achterafbuurtjes en parken vullen met die aangename geur van de bloemen.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest