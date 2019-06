Anja van den Akker

Museum De Wieger in Deurne, prachtig gelegen in het groen, is altijd al een bezoek waard en nu nog meer. Het voormalig woonhuis van arts en kunstenaar Hendrik Wiegersma herbergt tot en met september een bijzondere trio-expositie. Nooit eerder was het werk van de bekende fotograaf Martien Coppens (1908-1986), zijn zoon beeldhouwer Joep (1940) en schoondochter Els Coppens-van de Rijt (1943) in één tentoonstelling te bewonderen. Ook in de hal van het Deurnese gemeentehuis en bij het woonhuis van Joep en Els Coppens in Vlierden hangt en staat hun werk.

<- Joep Coppens, Vrouw met zon (2001), groen koper. Foto Isabelle Woudsma

