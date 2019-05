Peter Stiekema

artij-ideoloog Paul Cliteur wil dat Forum voor Democratie het hart gaat vormen van een nieuwe zuil. ‘We zijn meer dan alleen een politieke partij. We moeten een compleet nieuwe zuil opbouwen met eigen instituties: een partij, een omroep, kranten, debatruimtes en ook aan de universiteiten moet veel gebeuren,’ zegt Cliteur in De Telegraaf. Cliteur is hoogleraar in Leiden, dus hij zou het eigenlijk kunnen weten. Niettemin komt er nu wel een heel vreemd aapje uit de partijmouw van Forum te voorschijn.

Op de een of andere manier komen Cliteurs uitspraken me namelijk bekend voor. Ik ben niet zo goed in geschiedenis, maar waar heb ik een soortgelijk geluid toch meer gehoord? Och ja, het is het weekeinde van 4 en 5 mei en ik reis in mijn gedachten zo’n 80 jaar terug in de tijd. Naar de periode vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat waren nog eens tijden, toen Hitler in Duitsland en Mussert in Nederland het voor het zeggen hadden. Nou ja, die laatste een beetje dan.

Ik heb wel wat suggesties voor Cliteur en Baudet.

De krant zou je zo maar De Boreaal kunnen noemen. Hmmm. Wat pseudo-intellectueel, toch. Volkse Waarnemer misschien? Nou vooruit: Volk en Vaderland is misschien het beste idee, ook een herinnering aan een mooi verleden. En de universiteit kan misschien naar Rost van Tonningen worden genoemd. De Max de Marchant et d’Ansembourg Hogeschool zou ook kunnen. Hebben we meteen een Limburgs tintje te pakken. Regionaliseren heet zoiets.

En dan hebben we ook nog een kritisch weekblad nodig. Onvrij Nederland ligt misschien te erg voor de hand. Maar Bloed en Bodem kan uiteraard ook. En een humoristisch weekblad? De Gil herinnert ook aan de mooie tijden van weleer, met Paulus de Ruiter als hoofdredacteur. Of laten we die iedere zondagmiddag een cabaretprogramma verzorgen op de televisie? Voor die tv- en radiozender lijkt me trouwens Rabiaat Rechts een geschikte naam.

Alle gekheid op een stokje. Hoe gestoord kun je zijn? En Cliteur zal je professor in Leiden maar wezen. Zouden ze op die oudste universiteit van ons land niet iets meer kennis van de geschiedenis mogen hebben?

Van het stemvee dat voor Forum heeft gekozen mag je zulks helaas niet verwachten. Die trappen er al bijna honderd jaar elke keer weer in.

