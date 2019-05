Peter Stiekema

e laatste jaren ben ik erg kritisch op mijn gasverbruik. Ik ben dan ook steeds minder gaan verbruiken. Een intensieve verbouwing van mijn (vrijstaande) huis in 2008 heeft daar al aan bijgedragen, maar de laatste jaren is vooral mijn gedrag veranderd, zeker na de komst van de slimme meter, die ik twee jaar geleden mocht ontvangen. Je kunt, als je dat wilt, dagelijks je verbruik bekijken. Bovendien krijg je van Essent, mijn leverancier, ook maandelijkse overzichten.

Dus bij het naar bed gaan verwarming omlaag naar vijftien graden, overdag veel gebruik maken van de zonnewarmte die door de hoge ramen aan de achterkant van het huis (op het zuidwesten) binnenkomt en inderdaad overdag indien nodig een extra trui aan en de verwarming pas op 20 graden zetten als mijn vrouw ’s avonds rillend thuis komt. Zij is, om het zachtkens te zeggen, geen fan van mijn verwarmingsobsessie. Ik ben namelijk geen koukleum en zij wel.

Deze week kreeg ik mijn jaarlijkse overzicht in de bus, nou ja, in mijn mailbox. 1351 kubieke meter gas verbruikt tegen een bedrag van in totaal 1175,77 euro. Bij het nader bestuderen van de jaarrekening bleek het gas zelf 482.01 euro te vergen. Daar bovenop kwamen de kosten van het netbeheer (169,18 euro) en daarna kwamen de belastingen die 524,45 euro van mij verlangden. De kosten liggen dus aanzienlijk hoger dan de blote levering van het gas. Vooral de fiscus slaat een slaatje uit ons gasverbruik. Hoe gaan ze dat opvangen als we geen gas meer mogen gebruiken? De BTW maar weer omhoog?

Ook het elektriciteitsverbruik viel mee, het afgelopen jaar. 3301 KwH verbruikt, wat in totaal 596,56 kostte. De elektriciteit zelf was 254,56 euro, met daarbovenop 226,23 euro voor het netbeheer en 115,87 euro voor de belastingen.

Kennelijk vindt de overheid de belastingen voor het gas ook wel een grote slokop, want de regering heeft inmiddels beloofd die volgend jaar te gaan verlagen. Eerst zien en dan geloven. Ondertussen is mijn maandelijks energierekening al weer tien euro in prijs gestegen, van 154 euro naar 164 euro. Minder gebruiken en meer betalen, leg dat maar eens uit. En waarom is het netbeheer van de elektriciteit eigenlijk zoveel duurder dan die van het gas?

