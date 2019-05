Een eigentijdse versie van Hebban olla vogala, een tekst die een monnik in de elfde eeuw neerpende en die heel lang is beschouwd als ‘het oudste Nederlands’. De volledige tekst luidt: ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu.’, waarvan de ‘hertaling’ luidt: ‘Hebben alle vogels nesten in aanbouw behalve ik en jij? Waar wachten we op?’

Gezien in de Irene(fiets)tunnel onder de Ringweg in Best.