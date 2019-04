Ridder Joris in gevecht met de draak. Afbeelding uit een zeventiende eeuws, handgemaakt getijdenboek.

Vandaag is het Sint Joris, r.-k. feestdag van een heilige, van wie de algemene opvatting intussen is dat hij…nooit heeft bestaan.

De ridder die de draak (lees: de duivel, in wie intussen alleen nog maar de paus gelooft) versloeg. Patroon van onder anderen Engeland en de padvinders. Op 23 april werd je geacht in je uniform te lopen, met een rode bloem op je hoed. Ridderlijkheid was een eigenschap die padvinders (of bij de r.-k. verkenners) dienden na te streven.

De scouts (zoals ze tegenwoordig naar Brits voorbeeld heten) gingen tot halverwege de vorige eeuw natuurlijk ‘naar de mis’ en ‘s avonds was er (soms) een groot kampvuur in ‘diocesaan (bisdommelijk) verband’. Aangestoken door volwassen padvinders, die tevens commando in Roosendaal waren en waar natuurlijk zeer tegenop werd gekeken.

Er waren ook wel verkennersleiders die in uniform op het werk verschenen, wat op de redactie waar ik werkzaam was de uitroep van verbazing tot gevolg had: ‘Daar staat een padvinder de telex te scheuren.’