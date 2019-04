Peter Stiekema

n het oosten van Nederland hebben ze een oude traditie met Pasen: paasvuren, ieder zichzelf respecterend gehucht steekt de brand in een steeds grotere stapel brandhout, die dagen kan branden. Maar dit jaar zijn er nog maar een paar vuren over. De rest is verboden.

Het is al weer een paar weken kurkdroog en bos- en heidebranden liggen op de loer. Bovendien hebben de autoriteiten kennelijk iets geleerd van de bijna-ramp tijdens oudejaarsnacht in Scheveningen, waar nogal het een en ander in het dorp en op het strand in de fik ging, omdat de autoriteiten, de burgemeester incluis, niet echt goed opgelet hadden hoe hoog die stapel op het Scheveningse strand eigenlijk wel was geworden. Een zware storm van overzee deed de rest en bijna had Scheveningen een jumelage kunnen vormen met Enschede, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus nauwelijks paasvuren in het Oosten van Nederland, gelukkig ook voor de natuur, het milieu in het algemeen en het klimaat in het bijzonder, zou je zo denken.

Maar iets verder naar het oosten ligt een groot land, dat Duitsland wordt genoemd en daar steken ze de paasvuren gewoon massaal aan. Enig overleg met de buren leek niet nodig en waarschijnlijk regent het over de grens al weken, want het klimaat houdt zich over het algemeen, zoals bekend, niet aan de landsgrenzen. Gevolg: met de strakke oostenwind waait al de rook en roet naar ons land en de paasvuren veroorzaken een intense brandlucht, die tot in Amsterdam te bespeuren is. Het RIVM gaat dit weekend uit van smog door fijnstof (wat is daar eigenlijk fijn aan?) van de vreugdevuren. Vooral voor mensen met ademhalings- en longklachten is dat erg vervelend.

Dit op zich natuurlijk relatief kleine voorbeeld geeft aan dat als je werkelijk iets aan de klimaat- en milieuproblemen wil doen, je heel goede afspraken moet maken met al je buren en niet op eigen houtje maar wat gaat aanklooien. Laat staan voorop wil lopen in Europa, waar ons land nogal een handje van heeft. Alleen met brede afspraken kun je iets regelen.

Nu Polen nog vooral met kolen werkt, Duitsland de bruinkool pas in de toekomst gaat uitbannen en aardgas gaat subsidiëren en België het gebruik van de houtkachel financieel steunt zouden de Nederlandse politici nog eens goed moeten nadenken over de te nemen stappen voor verbetering van het klimaat, bij voorkeur in overleg met de omringende landen.

