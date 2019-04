Wie de waterproef niet had doorstaan, werd aan de zogeheten ‘palei’ gehangen om een bekentenis af te dwingen. Foto Isabelle Woudsma

Anja van den Akker

et geloof in toverij en bovennatuurlijke krachten is van alle tijden. Minder bekend is dat hierdoor in Brabant tijdens de zestiende en zeventiende eeuw veel vrouwen zijn vervolgd en terechtgesteld. In het kwartier Peelland waren het er in 1595 al 25. Over heel Europa zijn dat er zo’n 50.000. De expositie ‘Heksenjacht in Peelland’ in Museum Helmond vertelt dit trieste verhaal. Een toneelstuk over dit onderwerp is in de maak.

