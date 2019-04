Peter Stiekema

e in 2017 op negentigjarige leeftijd overleden donorarts Jan Karbaat is driemaal getrouwd geweest. Hij heeft elf (wettige) kinderen, maar het aantal door zijn zaad geproduceerde (ik kan er geen betere term voor verzinnen) donorkinderen staat anno 2019 alleen in ons land op zeker 71. Afgelopen week werd duidelijk dat er nog 49 kinderen hem vader hadden mogen noemen, ware hij niet overleden en daarmee kwam het aantal op de genoemde 71. Tot zijn tachtigste is hij actief geweest en op die leeftijd moet dat toch niet meevallen, zodat bij zijn spermaleveranties toch zeker van karweizaad mag worden gesproken.

Het is niet uit te sluiten dat er ook in diverse buitenlanden nog nakomelingen rondlopen, want ook daar heeft hij vanuit zijn klinieken, waarvan er een in Hoensbroek was gevestigd, duizenden doses sperma afgeleverd aan hunkerende vrouwen en echtparen.

In een interview in het Algemeen Dagblad schermde hij met duizelingwekkende cijfers Met door hem geleverd zaad zou hij minstens zesduizend vrouwen hebben geïnsemineerd, die gezamenlijk zeker 10.000 kinderen donorkinderen ter wereld zouden hebben gebracht. Dat kan nog tot gigantische familiereünies gaan leiden in de nabije toekomst. Of eindeloos veel afleveringen van Spoorloos.

Ik vraag me in gemoede af of al die zaadleveranties hier en daar niet tot ongewilde gevallen van incest hebben geleid. Je zult maar verliefd worden op een jou op dat moment onbekende halfzuster of -broer. Daar moet je toch echt niet aan denken.

Voorpagina hhBest