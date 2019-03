De landbouw staat er (weer) gekleurd op, nu het gebruik van glysofaat door Europa tot in elk geval 2022 is toegestaan. Hier een vaal-geel weiland in de buurtschap Kasteren in het Dommeldal bij Liempde. Vorig jaar zagen we dit in Oirschot toen een wei werd voorbereid op de teelt van aardappelen.

‘Het gif, beter bekend als Roundup van Monsanto, is’, aldus Greenpeace in 2017, ‘omstreden want experts van de Wereld Gezondheidsorganisatie classificeerden de stof als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Ook wijzen veel wetenschappelijke onderzoeken op gevaren voor de natuur. Het middel is giftig voor spinnen, zoogdieren, waterbeestjes, kikkers en padden en bodemleven zoals wormen.’

“Ongewenst groen’ wordt door glysofaat met wortel en al uitgeroeid. Ooit was het een kwestie van diepploegen en eggen.

