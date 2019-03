‘De politiek vergrijst en de jongeren zijn te onwetend om mee te doen. Het onderwijs zou in het kader van maatschappijleer ook meer aan voorlichting over politiek moeten doen’. Dit zei SP-er Gerard van Opstal (kunstenaar en cultureel organisator) vanmorgen in een gesprek op Omroep Best.

De SP, die nog nooit meedeed in de gemeenteraad van Best, kreeg bij de statenverkiezing 7,9% van de stemmen (ter vergelijking: Groen Links 6,9 en PvdA 5,6). De partij had in deze gemeente ooit 80 leden, maar ‘de werkgroep die we hadden ligt nu op z’n kont,’ zei Van Opstal. ‘We werken onder de paraplu van Eindhoven.’

