Forum voor Democratie mag dan bij de verkiezingen van gisteren met 9 van de 55 zetels de op één na grootste partij in de staten van Brabant zijn geworden (de VVD won nipt met 10 zetels) haar deelname aan het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, is nog allerminst zeker. Het is trouwens de vraag of de partij van Thierry Baudet daarop staat te springen.

De gekozenen van de FvD (allen Brabanders) hebben, en dat is een landelijk beeld, over het algemeen geen of nauwelijks politieke ervaring. Dat geldt zeker voor de lijsttrekker, de notariaatmedewerker Eric de Bie (1971) uit Bergen op Zoom, de vermoedelijke fractievoorzitter. Een oppositierol lijkt meer voor de hand te liggen.

De VVD heeft dus het initiatief en het is heel goed denkbaar dat die haar heil zal zoeken bij andere partijen als CDA (8 zetels), SP, D66 en GroenLinks (alle drie 5 zetels). De deelname van de PvdA (3) is veel minder zeker.

Het oude college van zes gedeputeerden bestaat uit 2 VVD, 2, SP, 1 D66 en 1 PvdA. Het CDA is vier jaar geleden ‘buiten de deur’ gehouden. Met dit soort tactiek heeft men dus in Brabant ervaring.

