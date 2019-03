Bij voldoende belangstelling start Senia in Best een literaire leesclub. Senia is een landelijke organisatie, die in heel Nederland leesclubs opricht en zo mensen die graag lezen bij elkaar brengt.

In de bibliotheek van Cultuurspoor Best organiseert Senia op woensdagmiddag 27 maart een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over literatuur te praten en daardoor in contact willen komen met andere lezers.

www.senia.nl – aanmelden: tineke.van.den.abeele@gmail.com