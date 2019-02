Peter Stiekema

n Nederland hebben we te maken met een overheid die vooral uitblinkt door te falen. Het UWV doet zijn werk niet goed en verzuimt langdurig zieken en arbeidsongeschikten te controleren. Er is geen controle op het geld dat naar de diverse buitenlanden wordt gestuurd voor uitkeringstrekkers, kinderbijslag en werklozen. Het ministerie van Sociale Zaken slaagt er bovendien niet in om de mislukte pensioenbesprekingen vlot te trekken.

De Belastingdienst is door de vroegere staatssecretaris Wiebes dermate uitgekleed, dat ze het controlewerk bij de aangiftes niet goed kan doen. Asielzoekers staan in de wachtrij (er zijn er nog zo’n 17000 voor u) om ons land binnen te kunnen komen als legaal. Je ziet een nieuw kinderpardon er zo aankomen. De automatiseringsslag bij de meeste onderdelen van de overheid mislukt op vrijwel alle fronten. Hacken is een fluitje van een (euro)cent. De Voedsel- en Warenautoriteit slaagt er niet in om de gang van zaken in de slachthuizen te normaliseren, voor zover daar ooit sprake van kan zijn. Laat staan om effectieve controles te doen. De militairen worden op missie gestuurd zonder de vereiste kledij en bewapening en mogen hun handen warmen aan dodelijke open vuren, waarin van alles en nog wat wordt verbrand. Alle kazernes in Nederland voldoen niet aan de norm. Het ministerie van Defensie (of moet ik schrijven Mysterie van Defensie) trekt 25 miljoen uit om de problemen te verhelpen. Een schijntje. Ter vergelijking: voor de verbouwing van het Haagse paleis van de koning is 64 miljoen euro betaald. Zijn echtgenote lijkt het niet zo nauw te nemen met de belastingmoraal, zo blijkt uit een Argentijns onderzoek naar haar bezittingen op de pampa’s. De RVD was er als de kippen bij om te verklaren dat Hare Majesteit wel aan de Argentijnse regels voldoet, maar de PvdA gaat toch Kamervragen stellen. De RVD bewijst wel vaker lippendiensten. En de koning zelf schijnt niet van zins te zijn om zijn tandartsrekening te betalen, zo las ik onlangs. Behandelende specialisten blijken het ook niet chic te vinden om rekeningen te sturen. ‘Zoiets doe je niet’, is een veel gehoorde opmerking. Zou Willem zijn ziektekostenverzekering wel zelf betalen, vraag ik mij in gemoede af. Misschien kan dat eens door een onderzoeksjournalist worden opgepakt.

In Groningen staan ruim 15000 gezinnen op een wachtlijst om hun aardbevingsschade betaald te krijgen. Maar eerst moet die schade nog door deskundigen, onder leiding van minister Wiebes van EZ (diezelfde, die de Belastingdienst naar de kloten heeft geholpen) worden onderzocht. Rechtbanken en politie komen enorm veel geld te kort om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Rutte beloofde ons meer geld in de portemonnee. Maar die paar tientjes, die erbij zijn gekomen, zijn voor de meesten onder ons al lang verdwenen door de hogere BTW, de hogere huren, de forse gemeente- en waterschapslasten en door de stijgende prijzen die de bedrijven vragen voor hun goederen en diensten. En dan zwijgen we maar gepast over de kosten van de aanpak van de energietransitie, die op ons afkomen.

Dit is een kort lijstje, van zaken die me zo even te binnen schieten. Maak zelf de serie klachten af en doe er een mooie tekening bij van lege huishoudportemonnees. Veel succes toegewenst. De winnaar krijgt een verblijf van week in Den Haag, De tweede prijs is twee weken Den Haag, met een bezoek aan het Torentje. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

