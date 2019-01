Peter Stiekema

ag asielkinderen. Ik bied jullie mijn welgemeende excuses aan voor alles wat jullie en jullie ouders is aangedaan door het kabinet-Rutte en de partijen die jullie het leven zo onaangenaam mogelijk hebben gemaakt tijdens jullie jarenlange verblijf in Nederland. Een groot deel van jullie mag nu gelukkig blijven. Wij hopen dat jullie fantastische burgers van dit land zullen worden.

Politieke partijen VVD, D66, CDA en CU schamen jullie je niet over dit akkoord? Deze kinderen mogen blijven, maar alle andere kinderen, die over een paar jaar in ongeveer dezelfde positie komen, kunnen het schudden. Want de ambtelijke molens in dit land werken onwaarschijnlijk traag. Daar kunnen ze in aardbevingsgebied Groningen al heel lang over meepraten.

Of gaan we tegen die tijd weer opnieuw delibereren over de positie van volledige geassimileerde asielkinderen in ons land? Of laten jullie dat weer aan volgende regeringen over, die er dan maar uit moeten zien te komen. Schone handen? Shame on you, tot het einde van jullie dagen.

