Peter Stiekema

fgelopen weekeinde is de koning verhuisd. Naar Huis Ten Bosch. Vanaf Landgoed De Horsten. Huis Ten Bosch is de afgelopen 5 jaar verbouwd voor 63,1 miljoen euro., bijna het dubbele van wat was begroot. Nadat onze vorige majesteit was vertrokken, bleek het in deplorabele staat te verkeren. Een fris nieuw bloemetjesbehang had er kennelijk niet vanaf gekund.

Die 63,1 miljoen komen uiteraard op kosten van de belastingbetaler. Dat betekent dat alle Nederlanders boven de pakweg vijf jaar vier euro per persoon hebben bijgedragen, ik mag wel zeggen hebben opgeofferd, En nog geen bedankje gehoord. Zo’n bedankje, bijvoorbeeld geuit in de Kersttoespraak, zou het niveau van de koninklijke mededelingen behoorlijk hebben opgekrikt. Nu klonk het meer als het voorlezen van de in de dagbladen gepubliceerde eindejaarsbrief van premier Rutte, waarin de oproep tot meer begrip en samenwerking, zelfs verzoening, de boventoon voerde .Dat was Markje na de Nieuwjaarsrellen kennelijk al weer vergeten, toen hij vorige week zei de raddraaiers zelf graag in elkaar te hebben geslagen. ‘Met z’n handtasje zeker’, zo merkte Geert Wilders op. Zo zie je maar weer, ieder land krijgt de premier die het verdient.

Paleis Huis ten Bosch is eigendom van de Staat der Nederlanden en daarmee van ons allemaal. Het is om niet – dat is dus gratis – ter beschikking gesteld aan de koning en zijn gezin, .De landelijke overheid, maar in wezen de belastingbetaler, is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat, de renovatie, de stoffering en de inrichting.. Over de energierekening lees ik niets, zou de koning die uit eigen zak moeten betalen? Geldt dat ook voor de gemeentelijke belastingen en de reinigingsrechten?.Ik schat, dat als je zo’n paleisje als gefortuneerd burger zou willen huren,. je daar toch minstens tienduizend euro aan kwijt bent. Per week. En de kosten van de verhuizing? Ik denk dat alleen voor de robes van Maxima zo’n tien containers .nodig waren en voor de schoenen nog eens twee. Die schijnen overigens te zijn aangespoeld op de Waddeneilanden, nadat een containerschip in een storm zo’n 270 containers verloor.

Het lijkt me dat we steeds dringender toe zijn aan een president van pakweg vijf ton per jaar. Een dergelijke grootmoedigheid tegenover de Oranjes kun je je, in deze tijd van energietransitie en stijgende indirecte belastingen, echt niet meer veroorloven.

Voorpagina hhBest