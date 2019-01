Peter Stiekema

oor sommige politieke partijen is de bijbel een belangrijke richtingwijzer. De Christen Unie bijvoorbeeld, zeker ook voor de SGP van Van der Staaij, maar ook voor het CDA. Misschien wat minder voor het oorspronkelijke KVP-deel, maar zeker wel voor de voormalige CHU-aanhang en de Anti-Revolutionairen, de meer stichtelijken achter het huidige CDA.

Mij zegt de bijbel niet zoveel. Ik begon al achter mijn oren te krabben toen ik op de lagere school vernam dat Adam en Eva, de Bijbelse oerouders van de mensheid, slechts twee zonen kregen, van wie de een de ander om zeep hielp. En toch groeide de wereldbevolking daarna. Daar moet dus wel enigszins incestueus handelen aan ten grondslag hebben gelegen tussen Eva en de overlevende zoon, die, meen ik Abel heette. Of was het nou toch Kaïn?

En ook op die Ark van Noë (bij de christelijken Noach geheten) moet het toch ook wel een incestueus zooitje geweest zijn. Dan had je nog Lot, die door zijn dochters werd verleid, althans zo staat het geschreven. En natuurlijk kregen die dochters de schuld. Waar hoor je dat soort geluiden toch meer? Oh ja, bij de streng-christelijke lieden in de vaderlandse Bijbelbelt, die boven alles de bijbel blindelings als leidraad nemen. Incest schijnt in die kringen een soortement familiespel te zijn, de goeden niet te na gesproken, uiteraard. Misschien kan er een bestrijdingsmiddel worden uitgevonden voor dit soort gedragingen. Laten we dat maar vast incesticide dopen. Hopelijk niet te schadelijk voor het milieu.

In die bijbel staat ook het en ander over homoseksualiteit, over mannen die bij elkander liggen, hetgeen de bijbelse here een gruwel zou zijn. Zeker de SGP moet niets van homoseksualiteit hebben zoals deze week nog eens bleek toen partijleider Cees van der Staaij een van oorsprong Amerikaans manifest ondertekende, waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld. Je mag homoseksueel zijn, mits je het in de praktijk niet beoefent. Ook het Vaticaan heeft zich in het verleden overigens in die zin uitgelaten, maar dit terzijde. Van de onfeilbare paus en zijn trawanten kun je ook moeilijk anders verwachten. Maar er zijn maar weinigen die zich van die sekte nog wat aantrekken.

Van der Staaij staat over het algemeen bekend als een intelligent politicus. Waarom laat hij zich dan leiden door dit soort prehistorische opvattingen? Eigenlijk is er weinig verschil tussen hem en de eerste de beste imam van een moskee. De SGP is heel belangrijk voor de regeringspartijen. De SGP is een soort gedoogpartner. Maar kun je als coalitie-politicus nog wel door een deur met een steunpilaar met zulke opvattingen? Dan maak je je op zijn minst nog ongeloofwaardiger dan je al bent.

