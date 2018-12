Soldaten van koning Herodes zoeken in Bethlehem en omgeving naar jongetjes onder de twee jaar, om hen te vermoorden. Op de achtergrond is de slachting aan de gang. Ontroerend is het beeld van het jongetje dat bescherming zoekt bij zijn vader. Onbekende, vermoedelijkl Vlaamse meester. Brueghel?

De herdenking van de kindermoord in Bethlehem, die in de r.-k. kerk op 28 december plaatsvindt, is als profane viering totaal vergeten. Tot in het midden van de vorige eeuw liep tijdens Onnozele Kinderen het jongste kind in r.-k. gezinnen rond in de jas van pa, met diens hoed op en zijn pijp in z’n mond (!). Mocht ook bepalen wat er gegeten werd.

Ingetogen moeder Maria voedt haar kind, tijdens de vlucht naatr Egypte. Joachim Patinir (Bouvignes-sur-Meuse, ca. 1480 – Antwerpen, 1524)

Of de kindermoord van Bethlehem teruggrijpt op een historische gebeurtenis, is moeilijk te bepalen. De enige bron is het Evangelie van Mattheus; de andere evangelies, zowel de canonieke als de apocriefe, zwijgen erover. Ook de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (37-100) vermeldt deze tirannieke daad van Herodes de Grote niet. Wel beschrijft hij andere wreedheden die deze koning aan het einde van zijn leven beging. Lees meer hierover op kro.nl, waaraan deze tekst is ontleend.

Naar het evangelie van Mattheus, zoals gelezen in de r.-k. kerk op 28 december: ‘In die tijd verscheen er een engel in een droom aan Jozef en zei: “Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. (…) Want Herodes gaat het kind zoeken om het te doden.” (…) En Herodes stuurde zijn soldaten naar Bethlehem waar zij in het stadje en de omgeving alle jongetjes die jonger waren dan twee jaar om het leven brachten.’

