Aan de Eindhovenseweg Zuid (voormalige rijksweg, op steenworp afstand van de Eindhovense Boschdijk) wachten deze 2700 staanders op bijna 20.000 zonnepanelen.

Er is al groen ingeplant, waardoor het Zonneveld Best straks voor het passerend verkeer niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn. Overigens is hier sprake van ‘bundeling’ van infrastructuur. In het mooie coulissenlandschap in het buitengebied moeten we deze panelen niet hebben.

Voorpagina hhBest