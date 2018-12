Peter Stiekema

n weer is er een grote conferentie, die aan het klimaat en de CO2-vervuiling is gewijd. Dit keer in Polen, niet bepaald het milieuvriendelijkste land ter wereld. En dan ook nog in Katowice, hoofdplaats van de vervuilende kolenindustrie in Polen. Ons land heeft er zowat het halve kabinet naar toegestuurd, onder de bezielende (?) leiding van premier Rutte en de minister van Economische Zaken, Eric Wiebes. Die laatste heeft in zijn periode als staatssecretaris van Financiën de Belastingdienst naar de bliksem geholpen en is nu bezig de Groningse huizen aardbevingsbestendig te maken.

Dat schiet voor geen meter op en de Groningers voelen zich terecht in de kou gelaten door deze minister met allerlei vage en meestal loze beloften. De bijeenkomst in Katowice moet de woorden die in 2015 in het Parijse klimaatakkoord werden vastgelegd in de praktijk tot uitvoering brengen. Een schier onmogelijke taak, ook omdat sindsdien de uitstoot van broeikasgassen verder is gestegen en de voortekenen van een naderende ramp sterker zijn geworden.

Het is niet vijf voor twaalf, maar al enkele minuten over twaalf voor klimaat en milieu op deze wereld en daarmee voor de complete mensheid. Het klimaatoverleg van Parijs in 2015 eindigde in een akkoord dat niet meer dan een papieren tijger blijkt te zijn. Eén van de eerste daden van Trump als president was om er meteen uit te stappen. De VS staan nummer 2 op de lijst van meest vervuilende landen, achter China en nog voor Rusland.

Premier Rutte vindt dat de EU-landen het voortouw moeten nemen, maar daar valt ook nog wel een kritische kanttekening bij te maken. Duitsland bijvoorbeeld stookt nog steeds centrales op de zwaar vervuilende bruinkool, die vlak over de Limburgse grens massaal wordt afgegraven en waar gehuchten en dorpen plaats hebben moeten maken voor enorme gaten. En de Oost-Europese lidstaten maken zich overal met een Jantje van Leiden vanaf.

Ook Nederland blaast zijn partijtje vervuilde rook mee. De regering stond toe dat nog niet eens zo lang geleden drie kolencentrales werden gebouwd in het Rijnmondgebied. Daaraan was gekoppeld dat de uitgestoten CO2 zou worden opgeslagen in lege gasputten in de Noordzee. Dat is echter nooit gebeurd. En Hoogovens in IJmuiden, behorend tot het Indiase Tata Steel, is één van de meest vervuilende bedrijven in Nederland. Het zit bij de top acht, die verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot in ons land..

En waarom is de maximumsnelheid hier eigenlijk opgetrokken tot 130 kilometer? 120 is toch hard zat met al die files. Terug naar 100 zou nog beter zijn. Ondertussen gaat de prijs van het aardgas sterk omhoog. Dat wordt door veel particulieren opgevangen door houtkachels, openhaarden en allesbranders aan te schaffen. In de straat waar ik woon barst het ervan. Uit een Brits onderzoek is komen vast te staan, dat een zo’n kacheltype even vervuilend is als een zware vrachtwagen. Dus zal er binnenkort wel een soort kachelgestapo worden opgericht om daar iets aan te doen, dan wel dat er een nieuwe hoge belasting wordt verzonnen voor dit soort haarden, wat uiteraard geen fluit helpt tegen de vervuiling op zich..