chter de wat banale titel Mr.Sunshine gaat een in alle opzichten schitterende, door Netflix ‘geannexeerde’ 24 uur durende serie schuil over een koloniale oorlog rond 1900. Van Zuid-Koreaanse makelij, dat wil zeggen van een specifiek karakter, ver verwijderd van‘Hollywoodisme’. De poster –> is een samengesteld beeld van de twee hoofdrolspelers. Bij hun eerste ontmoeting zijn ze beiden namelijk half gemaskerd en de tweede keer testen ze elkaar met hun handen. Over de historiciteit is, zowel in Korea als in de VS een levendige discussie losgebarsten, maar dramatisch is de megafilm onbetwist en uniek. Je moet er wel goed je hersens bij houden.