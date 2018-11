Peter Stiekema

e is al weer een tijdje voorbij, die mooie zomer van 2018, die begon inderdaad zowat in mei. En weer was het zuidoosten van ons land veruit het warmst, gemeten over de periode van 1 april tot en met 31 oktober 2018. Met als warmste station alweer Maastricht dat het tot 300,4 punten bracht.

De warmtegetallen van de 33 officiële weerstations van ons land laten ook dit jaar weer grote verschillen zien. Het noorden is een stuk kouder dan het zuiden. ,

Het warmtegetal in De Bilt, in de vaderlandse meteorologie de maat der dingen, komt uit op 196 en daarmee kwalificeert het zomerhalfjaar zich als tweede, na de zomer van 2006 die met 201,3 nog net warmer was. 2017 leverde 79,6 punten op en dat is lager dan 2016 toen in De Bilt 113.9 kon worden genoteerd, sinds de metingen in 1901 begonnen.

Voor de berekeningen van het officiële warmtegetal worden de dagelijkse waarden boven 18 graden van de gemiddelde temperatuur in De Bilt per etmaal tussen april en eind oktober opgeteld. Een dag met gemiddeld over 24 uur een temperatuur van 22.2 graden draagt dus 4.2 graden bij aan het warmtegetal. Is het etmaalgemiddelde 18,0 graden of lager dan levert die dag daar geen bijdrage aan. Met deze methode kan zowel tussentijds als achteraf de balans worden opgemaakt van de hoeveelheid warmte die in deze periode wordt geleverd. In het zuiden was het veel warmer dan in De Bilt. Over 2018 kwam Maastricht zoals gemeld uit op 300,4 (2017:174,9; 2016: 155) Daarmee haalde Maastricht de eerste plaats als de warmste plek in ons land. Het weerstation in Arcen (Noord-Limburg) noteerde 292,9 (2017: 144; 2016: 160.1) Eindhoven 283,6 (2017: 143.4; 2015: 152.9) en Volkel 257,6 (2017: 120,3; 2016 131.7). Gilze Rijen was warmer dan Volkel met 272,3. Dat zijn tevens de warmste regio’s van Nederland. De periode tussen 1 april en 31 oktober wordt met de term ‘warm’ gewaardeerd als het warmtegetal de 100 overstijgt. Boven de 150 wordt het zeer warm genoemd. .

Een stuk koeler was het in het noorden van het Land. Vlieland kwam met 85,3 op de 33ste en laatste plaats en Terschelling werd één na laatste met 88.2. Enorme verschillen met het diepe zuiden, derhalve.

De tegenhanger van het warmtegetal is het koudegetal, het Hellmanngetal, genoemd naar zijn bedenker. Daarbij worden alle vorstdagen in de periode tussen november en eind maart bij elkaar opgeteld, waarop de gemiddelde temperatuur onder nul is. Een dag met een gemiddelde temperatuur van min 2 graden levert dus twee punten op voor het Hellmanngetal. De zachtste winter sinds 1901 was die van 2014, die 0 punten opleverde. De winter van 2017/2018 (1 november tot en met 31 maart)) leverde een wintergetal van 34.1 op en kwam daarmee op de 75ste plek sinds 1901.

Er was nauwelijks verschil met de winter van 2016/2017 die 36 punten noteerde en daarmee op de 72ste plek staat.

Sommige weerkundigen voorspellen dit jaar een stevige winter. En ooit zullen die voorspellingen wel eens uitkomen. Misschien dit jaar wel, maar de Friese rayonhoofden zijn nog niet bij elkaar geroepen, voor zover ik weet. Hooguit staat de Bokma er koud.

