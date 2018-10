Het Eindhovens Dagblad interviewde vorige week bewoners van de appartementen-complexen De Willem en De Zwijger, nieuwe duurzame woningen in Best, die landelijk de aandacht trekken, want ‘nul op de meter’. Hoe bevalt het? Misschien had de krant nog even, een half jaar of zo, moeten wachten, want toen ik de reactie las van een van die bewoners, dacht ik, hé dat had ik zelf wel kunnen zeggen over ons leven in een twintig jaar oud appartement.

Dit zei de bewoner, volgens de krant:

Het is hier zo goed geïsoleerd dat het constant dezelfde temperatuur blijft. Als het buiten lekker weer is, dan zet ik de ramen en deuren open om het binnen op te warmen, als ik dat wil. Komende winter wordt nog even afwachten. Nu heb ik gewoon een lekkere deken voor als ik het koud krijg.

Vanmorgen kreeg ik de jaarafrekening van mijn energiemaatschappij plus een cadeautje: 93 euro terug wegens teveel aan voorschotten (98 euro per maand) betaald. Nou ja, het was een ultra zachte winter hè?

De energieleverancier deed er leuke grafiekjes bij, waarin ons verbruik van gas en elektra wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde:

Linker grafiek: Het eerste blokje geeft ons elektriciteitsverbruik weer, het derde van links het gemiddelde verbruik van een huishouden met twee personen (net als het onze). Ik vertel er even bij dat de meest gebruikte verlichting bij ons is uitgerust met ledlampen.

Rechter grafiek: Het gas. Ietsje minder dan dat in de gemiddelde flat (tweede blokje) De volgende blokjes slaan op onder meer tweekappers en, aan het eind, vrijstaande woningen.

