Deze wandelaars bevinden zich op een van de laatste zandwegen in Brabant, namelijk die over het landgoed Baest in Oostelbeers (gemeente Oirschot). Gelukkig zien we alleen maar geparkeerde auto’s, want anders zouden die mensen stof moeten happen.

Dat verkeersbord met de waarschuwing slecht wegdek is eigenlijk een slechte grap, want er is helemaal geen wegdek. Dat is er nooit geweest en als het goed is zal het er ook nooit komen. Op zandwegen moet je zuinig zijn. Erfgoed, weet je wel? Dat laatste geldt immers ook voor onze landgoederen, waarvan Baest een van de mooiste in Brabant is.

Niettemin, de bedoeling is duidelijk: doe hier kalm aan met je auto en kennelijk is dat nodig. Tot eind 2010 was hier letterlijk geen vuiltje aan de lucht. In december van dat jaar is namelijk de Kattenbergse Brug over het Wilhelminakanaal gesloopt, wat er toe leidde dat de (gedeeltelijk verharde) weg over Baest sluiproute werd. Waarschuwingen vooraf, van onder anderen de Brabantse Milieufederatie waren in de wind geslagen. De toenmalige burgemeester van Oirschot zei desgevraagd tegen de redactie van deze website: ‘De mens lijdt het meest van het lijden wat hij vreest.’ Zeker waar, maar niet in dit geval.

De Kattenbergse Brug was de laatste handbediende brug in Brabant. Dat was natuurlijk te duur, vandaar.