Deze dakhaas is Ron Huibers, een van mijn ideale schoonzonen, inmiddels 10 jaar woonachtig op zijn boeren ‘landgoed’ Brenazet in Midden-Frankrijk. Vindbaar via de navigator, hoor. Eerder schreef ik al over deze alles-zelfdoener, zijn zonnecollector en zijn ook al zelfgebouwde pizzaoven.

Ron is een vrolijke man. Leerde in die 10 jaar een aardig mondje Frans en is volledig geïntegreerd in de streek. We zaten met z’n drieën (inclusief mijn zoon) als mannen onder elkaar op het terras van Bar Central in Montmarault aan een Belgisch biertje, toen de waardin hem begroette met – zoals in F gebruikelijk – twee zoenen op z’n wangen. Tien tegen een dat hij nu weer, goed geborgd, op het dak zit want je moet doen wat Rutte nalaat, namelijk het repareren als de zon schijnt.

Gedetailleerd doet hij uit de doeken, hoe hij alles voorbereidt, calculeert en met leveranciers onderhandelt over de prijzen van dakspanten en –pannen. Zo komt hij op een eindprijs van € 30.000 voor het hele dak en op 80.000 als-ie het zou laten doen.

Brenazet, een groot woonhuis met schuren en stallen in carrévorm opgesteld, moet zo’n 150 jaar oud zijn. In Vernusse, de commune waaronder het valt, weet men te vertellen (maar ze zeggen zoveel) dat het destijds is gebouwd voor een bastaard van de kasteelheer. Een klassieke streekroman.

