Ron Huibers, een voormalige docent handvaardigheid uit Haarlem, die al negen jaar een recreatiebedrijf op een tweehonderd jaar oude boerderij in de Auvergne (hartje Frankrijk) heeft, doet alles zelf. Dus ook het maken van een zonnecollector. Speel het filmpje af en klik voor een korte beschrijving van het proces en meer info op

De ‘diashow’ hierboven toont het volgende:

– Frame maken

– Isolatieplaten er in leggen

– Zwarte folie en betonijzer er in leggen

– Flexible aluminium vloerwerwarmingspijp er in leggen en vast maken met plastique bindbandjes

– Buis met matzwarte verf schilderen (spuitbus)

– Polyacrylaatglas (16mm) plaat er op monteren met een houten kader

– Plaatsen op de zon

Ron (inzet, de krant op zijn smartphone lezend) monteerde het paneel op de overkapping van het sanitair van de camping en koppelde het aan boilers:

Hij zegt: ‘Het maakt heel wat uit, of die boilers het water moeten opwarmen vanaf 4 graden of vanaf 40 graden.’

Het recreatiebedrijf Brénazet bij Vernusse, departement Allier, heeft naast de camping diverse gites. Er komen veel (Nederlandse) gezinnen met kinderen. Ron Huibers vindt het leuk, geïnteresseerden in te wijden in zijn doe-het-zelf-duurzaamheidstechniek.

