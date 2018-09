Contrasterende kunst op de Franse campagne. Om te beginnen, een expositie van de schilderes Claire Basler in het chateau De Beauvoir te Échassières, Auvergne. En dan het gerestaureerde dorpskerkje van Vernusse (departement Allier), met zijn aandoenlijke, middeleeuwse en dus primitieve, door plaatselijke houtsnijders vervaardigde heiligenbeelden. Ik laat voornamelijk de foto’s spreken.

Het atelier van Basler in het poortgebouw van het kasteel.

Een van Claire’s schiderijen van (wilde) bloemen.

Ook in het kasteel-zelf is van alles te zien, zoals dit gestyleerde hemelbed anno 2018.

Arranger une peinture.



In de Orangerie. Combinatie met levende bloemen.

In september in de kasteeltuin bloeiende rozen tegen de achtergrond van het panorama van de Auvergne.

Het gaat verder over de kerk van Sint Maarten in Vernusse. Dubbeltje bij dubbeltje (of zegt men tegenwoordig euro bij euro?) en met allerlei activiteiten hebben de inwoners van Vernusse de restauratie van hun eglise betaald

Spreekt voor zich: de parochieheilige samen met madonna en kind.

Dorpsheilige.

Dit middeleeuwse reliëf, de aanbidding door de drie wijzen, is uiteraard echt bijzonder. Alles staat achter een hek, want ook in Frankrijk stelen ze dit soort antiek bij de raven. Via een knopje krijg je belichting.

Dit is de laatste foto van mijn serie.