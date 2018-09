Brabant zal nog een tijd lijden onder de droogte. Weliswaar is er weer wat regen gevallen, maar dat lost op korte termijn de problemen voor de landbouw en natuur niet op. Dat zegt provinciebestuurder Johan van den Hout. Wat de schade precies is valt nog niet te becijferen, maar de toch al zeldzame hoogveenglanslibel is in Brabant nu uitgestorven. (Bericht uit BN-DeStem, vandaag. De foto is gemaakt aan de Ringweg in Best.)

