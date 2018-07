Waar halen we nu ons water vandaan? Elders in Nederland draaien waterbeheerders de waterstroom om. Hier in @Brabant pompen we 1000 kuub per dag naar de drooggevallen Reusel om de zeldzame Beekprik te redden. #droogte2018 @wddommel #onswater pic.twitter.com/L72cj2tilw — Peter Glas (@PCGGlas) 25 juli 2018

Peter Glas is watergraaf van het waterschap De Dommel.

Eigenlijk geen vis…

De Beekprik is een zeldzame kaakloze rondbek (geen vis) die inheems voorkomt in de Benelux. Het palingachtige dier is tot 17,5 cm lang. De dieren beginnen hun leven als een blinde larve. Na drie tot zes jaar veranderen ze dan in het vroege voorjaar tot volwassen prik. Ze krijgen ogen, vinnen en geslachtsorganen. Het dier verliest echter tegelijkertijd zijn maag- en darmstelsel en houdt daarom op met eten. Ze trekken stroomopwaarts om in een grindbodem te paaien en eieren te leggen. Enkele dagen later sterft het dier. (Bron: ecopedia.be)

