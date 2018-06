et Bosten Seafood’. Ja, het zou mooi zijn geweest als het ook echt Boston Seafood was, en de betreffende winkel zich inderdaad in de hoofdstad van de Amerikaanse staat Massachusetts bevond. Maar nee, het is een viszaak in Heerlen, ik mag wel zeggen een eerste klas viszaak en Bosten is een heel gewone Heerlense naam, die met ere gedragen wordt door de hoogbejaarde mevrouw Bosten die elk jaar weer vanaf half juni, met een tevreden glimlach op het gezicht het mes hanteert om de Hollandse Nieuwe van ongerechtigheden te ontdoen en ze is de beste ter wereld, op dat gebied. Dat Allah haar een lang leven moge bescheren. (Dat is uitstekend Nederlands, al zeg ik het zelf.)

