Weet niet of dieren ook recht op privacy hebben, denk van wel, maar dit is te mooi op een warme en zonnige meidag om niet even te fotograferen. Een broedende zwaan, of liever twee zwanen want pa is even druk in de weer als ma met het perfectioneren van het nest. ‘t Is aan de Watermolenbeek, die ongeveer door het centrum van Roosendaal loopt. Blijf wel uit de buurt want pa is er ook voor de bewaking. Hoop dezer dagen het uitkomen nog mee te maken.