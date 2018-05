De nieuwe exploitant van café-restaurant De Zwaan, de Boxtelaar John van de Langenberg, is teruggekeerd van zijn schreden, het etablissement te herdopen. Het blijft De Zwaan, met de toevoeging 1623.

Dit meldt de nieuwe correspondente, Margot Kuijpers, vandaag in het Eindhovens Dagblad. Heemkundekring Oirschot stuurde een brief met daarin uitleg over de historische waarde van het pand. Van de Langenberg: ‘Aan dit alles wilden we niet voorbijgaan. En toen we nog eens goed door het pand liepen, voelden we ook dat we hier te maken hebben met een bijzonder monument.’

De heemkundekring is niet de enige, die het zou betreuren als de naam (om commerciële redenen) zou worden veranderd.

