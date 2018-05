Mijntje en Liselot uit Engelen, bij Den Bosch, gaan uit eten met ouderen. Video Samsam/Karin Wesselink

Hoe graag doen kinderen eigenlijk vrijwillig iets voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen? Kindertijdschrift Samsam vroeg het 787 kinderen van 7 tot 12 jaar. En wat blijkt: 40% doet wel eens vrijwillig een klusje voor een ander. Van de kinderen die dat nog niet doen, zou 75% dat wel willen.

Op de vraag voor wie ze dan klusjes doen, antwoort de helft dat zij dit voor ouderen doen. Zoals Mijntje (12) uit Engelen die elke maand gaat eten met eenzame ouderen. ‘Ik hoef eigenlijk niet eens zoveel te doen. Dat ik er ben, is al genoeg.’

Daarnaast doet 1 op de 3 kinderen weleens iets voor de buren. Het liefst verzorgen ze dieren of helpen ze met de boodschappen.

Moet vrijwilligerswerk een verplicht onderdeel worden van het lesaanbod op de basisschool? 40% vindt van wel. Maar nog meer kinderen (55%) vinden dat elke leeftijdsgenoot in zijn vrije tijd af en toe iets voor een ander moet doen zonder daarvoor betaald te krijgen. Ook volwassenen zouden dit eens per maand moeten doen, vindt 40%. Hoofdredacteur Henrike van Gelder: ‘Dat er zoveel kinderen aan vrijwilligerswerk doen, vind ik verrassend en vooral goed nieuws. Het bewijst maar weer dat kinderen heel betrokken zijn en graag iets voor een ander doen.

Samsam voerde dit onderzoek uit in aanloop naar de Week van Burgerschap, die van 21 t/m 25 mei voor het eerst plaats vindt. het doel van de week is het onderwijs te inspireren om meer tijd te besteden aan burgerschapsvorming in de klas. Bij deze eerste editie staat participatie centraal. De editie van Samsam, die vandaag verschijnt, heeft daarom als thema ‘mijn buurt’ en staat vol met verhalen van kinderen die iets doen voor mensen in hun buurt.

Thijs (11) uit Delft heeft wel een tip voor kinderen die ook iets voor een ander willen doen: ‘Verdeel de taken. Ik maakte met vrienden het tuinpad van de buurman schoon. We hadden ook nog eens veel plezier.’

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Kien Onderzoek onder 787 kinderen tussen de 7 en 12 jaar middels een online enquête.