Peter Stiekema

et schijnt goed te gaan met Nederland. Althans dat lijkt uit de voorjaarsnota (ook wel woensdag-gehaktdag genoemd, maar dit jaar wordt er niet echt veel gehakt) van minister Hoekstra van Financiën. Er is een flink begrotingsoverschot, van 1.1 procent. Maar de staatsschuld blijkt wel licht hoger uit te vallen dan het CPB in maart voorzag: die bedroeg eind 2017 56,7 procent in plaats van de voorspelde 56,0 procent. Daarmee voldoet Nederland wel voor het eerst sinds de economische crisis aan de Europese begrotingsnorm (maximaal 60 procent van het BBP). Hoera, hoor ik sommigen roepen. Dat lijkt me iets te vroeg. Er zijn namelijk voor de komende jaren nogal wat beren op de weg.

Zo moet er dringend iets worden gedaan aan de uiterst gebrekkige databescherming van de overheid, We werken, niet te geloven eigenlijk, met Russische databescherming. Een lek richting Kremlin ligt op de loer. Of is er waarschijnlijk al jaren. En wat wordt er precies gedaan aan het ontbreken van de aardgasinkomsten, de komende tijd? Oké, dat hoort niet in een soort verantwoording voor het recente verleden. Maar ook Hoekstra waarschuwt dat een begrotingsoverschot geen reden is om het breed te laten hangen.

De financiële gevolgen van de Brexit zijn nog moeilijk te voorspellen en internationale ontwikkelingen, zoals de dreiging van een handelsoorlog en militaire spanningen, bijna overal, zorgen voor onrust. Dat dwingt de overheid om de juiste balans te houden tussen geld uitgeven en buffers opbouwen, aldus Hoekstra in het persbericht van zijn ministerie. En dan hebben we het nog maar niet over het verdwijnen van de aardgasinkomsten. Amsterdam (bijna een staat in de staat) dat de toeristen zoveel mogelijk kwijt wil, de problemen met de luchtkwaliteit, de vervuiling van de Waddenzee en het verdwijnen van veel diersoorten daar, het verdwijnen van grote aantallen vogels (zwaluwen, al één gezien dit jaar?, merels, idem dito), het gebrek aan beschikbare koop- en vooral huurwoningen, het stijgen van de huurprijzen, het zoeken van (veel duurdere) alternatieven voor het aardgas, het achterblijven van de inkomens van vooral ouderen, etcetera, ad infinitum.

Nee, het gekleurde optimisme van Hoekstra en zijn trawanten in de regering-Rutte wordt er niet echt geloofwaardiger op. Laat staan begrijpelijker. Maar sprookjes scoren nu eenmaal beter dan de gemiddelde tragedie.

Voorpagina hhBest