De provincie Noord-Brabant verspreidde gisteren het volgende persbericht:

Burgemeester Van Aert keert niet terug in Best.

’s-Hertogenbosch, 7 mei 2018- Burgemeester Van Aert keert niet terug in Best. Dat is de uitkomst van een overleg van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

De gezondheidstoestand van de burgemeester is verbeterd. De heer Van Aert heeft na het overleg van de commissaris met de fractievoorzitters in een gesprek een toelichting gegeven op de situatie zoals die zich in Best heeft voorgedaan.

Een factor in de overwegingen was dat de continuïteit van het bestuur van de gemeente zwaar weegt. Er is tijdens de ziekte van de heer Van Aert een waarnemend burgemeester benoemd. De heer Van Aert had eerder aangegeven af te zien van een tweede termijn, zijn ambtstermijn loopt af in september. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is al gestart. De waarnemend burgemeester van Best, de heer Ubachs, blijft in functie tot een nieuwe burgemeester benoemd is.

Eindelijk duidelijkheid, na het ontstaan van een onverkwikkelijke kwestie. Anton van Aert heeft dus in besloten kring opnieuw zijn visie gegeven op de oorzaak van de mislukking van zijn burgemeesterschap in Best (een andere typering kan ik niet vinden). Belangrijker op dit moment, is het resultaat van het overleg in het provinciehuis, dat de continuïteit in het gemeentebestuur van Best voorop stelt.

De inwoners van deze gemeente zijn in de gelegenheid gesteld, online hun zegje te doen over de eigenschappen waaraan de nieuwe burgemeester straks zal moeten voldoen. Ik heb daaraan meegedaan en als ‘vrije opmerking’ aan het enquêteformulier toegevoegd: ‘een burgemeester die zich aan de wet houdt’.

Eerder omschreef ik de gang van zaken rond de weigering van Van Aert, zich als ingezetene van Best te laten inschrijven, als ‘politieke poppenkast’. Laten we hopen dat we daar verder van verschoond blijven. Wellicht is dit afscheid (met stille trom?) ook een goede aanleiding, het gebruik om de beeltenissen van oud-burgemeesters in olieverf vast te leggen, vaarwel te zeggen. De muren in het gemeentehuis hangen er vol van.

