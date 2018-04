Fast Moving Targets

We horen al weer heel lang dat we allemaal moeten leren programmeren in een tijd waarin alles digitaal wordt. Al was het maar om de mogelijkheden en onmogelijkheden beter te begrijpen als we in teams met programmeurs opereren. En dat moet natuurlijk bij kinderen beginnen! Och, zegt nu niet de minste deskundige, is dat wel zo?

Tom Hulme van Google Ventures, de investeringstak van Google’s moederbedrijf Alphabet:

‘Deep machine learning will likely automate the writing of code relatively quickly. Creativity is going to be far more important in a future where software can code better than we can. Our education system should emphasise the use of human imagination to spark original ideas and create new meaning. It’s the one thing machines won’t be able to do.’

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie gaan zo hard, dat computers dat programmeren straks wel voor ons doen. Zoals ze zoveel dingen beter kunnen. Maar originele ideeen, daar zijn apparaten niet goed in. Dat doen we als mens beter. Laten we daar het onderwijs dan ook op inrichten, is zijn overtuiging. En laten we kinderen leren leren. Laten we ze daar de lol van bijbrengen. En laten we ze laten opgroeien in het besef dat je je hele leven moet blijven leren.

