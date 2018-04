Wel grappig, dit gekostumeerde kinderfeestje in het kasteel Vaux le Vicomte (Ile de France, niet ver van Parijs). Erg kritisch zijn de gastheren en –vrouwen niet, gezien de outfit van het musketiertje, half 17e, half 21e eeuw.

De show is elke meivakantie daar te doen.

Het hele jaar door plaatsen de Fransen foto's van hun rijkdom aan patrimoine (erfgoed) op de sociale media, voor het geval dat toeristen alleen maar gefixeerd zijn op de stranden in het zuiden. Dat zijn ze immers in het algemeen. Kijk hier voor informatie in het Engels over het Château Vaux le Vicomte. Als je geïnteresseerd bent in Franse geschiedenis, dan zie je via dit Twitteraccount https://twitter.com/secretshistoire zo ongeveer alles.