De zogenaamde Troeteleik, een heikel punt bij de verbreding van de A58 bij Breda.

Rijkswaterstaat heeft wat zij noemt een interactieve website laten ontwikkelen, om kennispartners, overheden, marktpartijen en omwonenden mee te laten denken over de verbreding van de A58 ter hoogte van knooppunt De Baars (Tilburg), knooppunten Sint-Annabosch en Galder (Breda), De Beerze en dorpskern Oirschot. Het digitale platform is te bezoeken zonder registratie.

Het is opschieten geblazen, want half april al worden de reacties geïnventariseerd, waarna ze ‘waar mogelijk’ worden verwerkt in het ontwerp voor de weg en de omgeving.

Rond de zomer belooft RWS brede informatiebijeenkomsten te organiseren met een toelichting op het ontwerp.

Een van de heikele punten bij de verbreding van de A58 is de zogenaamde ‘Troeteleik’ bij knooppunt Annabosch, ook wel ‘de beroemdste boom van Nederland’ genoemd. De Bomenstichting zet zich al jaren in voor het behoud van deze boom. De boom komt in de beschrijvingen van RWS, voor zover wij het hebben kunnen zien, niet voor. De Bomenstichting deelt ons desgevraagd mee, dat er geen nieuwe feiten zijn te melden. Dit schreven wij er eerder over: Beroemdste boom wacht z’n lot af