Nederlands beroemdste boom staat in de middenberm van de A58 ter hoogte van Ulvenhout. In de taal van de hype wordt ze ook wel troeteleik genoemd. De Bomenstichting spreekt liever van Anneville-eik, naar het landgoed waarvan de boom sinds de aanleg van de Bredase buitenring in de jaren tachtig, een restant is. De eik heeft bij wijze van spreken z’n doodshemmetje aan, want in verband met de verbreding van de weg zou hij moeten worden gekapt. Het alternatief – behoud – is in onderzoek.

In november vorig jaar maakte Rijkswaterstaat zijn ‘snode plannen’ met de eik bekend. Met behoud zouden miljoenen gemoeid zijn. De Bomenstichting, die alle monumentale bomen in ons land heeft geïnventariseerd, kwam onmiddellijk in het geweer. (Eerder had de Vereniging Markdal al geopperd dat het traject bij Breda vanwege het kostbare landschap beter ondertunneld zou worden, waarbij de boom weliswaar ook zou worden opgeofferd, maar daar kreeg ze de handen niet voor op elkaar.)

Intussen zijn ook diverse particuliere initiatieven, inclusief geldinzameling, gestart die tot behoud van de eik zouden moeten leiden.

Na de nodige besprekingen tussen de Bomenstichting enerzijds en Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur aan de andere kant, zijn twee alternatieve plannen bij het ingenieursbureau Witteveen+Bos in onderzoek. De Bomenstichting verwacht voor de zomervakantie uitsluitsel te krijgen van Rijkswaterstaat.

