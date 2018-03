Verkiezingshumor op straat. Foto getweet door de Eindhovense Mary Fiers @maryfiers040

ee, nee, nee, we noemen geen namen. Namen noemen we niet, zong de grondlegger van de oudejaarsconference, Wim Kan. Terwijl iedere landelijke politicus in die tijd zat te wachten op het moment dat hij/zij zou worden genoemd – zonder dat was je niks.

Maar in dit verhaaltje over de naderende gemeenteraadsverkiezing zeg ik het Kan na, want ‘volstrekte neutraliteit.’

(Column voor Omroep Best, 14 maart 2018, 18:15 uur.)

