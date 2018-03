De Bestse huisarts Remon Hendrikse (Twitter: @doktertweets) begeleidt al meer dan 25 jaar patiënten die weten dat het einde nadert. CZ-magazine sprak met hem.

Enkele citaten:

‘Het laatste waar iemand in de laatste levensfase bij gebaat is, is onrust en onduidelijkheid. Het is vreselijk om je verhaal steeds weer opnieuw en aan een ander te moeten vertellen. We hebben daarom met de huisartsen in de regio goede, eenduidige afspraken gemaakt over onder meer bereikbaarheid (…)

Hoe ziet iemand zijn/haar levenseinde? Soms merk je dat een patiënt nog niet toe is aan die vraag. Dan laat je het rusten. Maar op enig moment is het bespreken ervan onontkoombaar – als de artsen écht niets meer kunnen doen en de patiënt versneld achteruit gaat. (…)

In een individueel zorgplan wordt onder meer vastgelegd wat de patiënt nog zou willen (…) Ook de plaats waar de persoon het liefst wil sterven – thuis of bij voorbeeld in een hospice of bijna-thuis-huis. Daarnaast wordt een vraag als “wel of geen euthanasie, en hoe dan” uitvoerig besproken en in een wilsverklaring vastgelegd. (…)

Het is dus je taak als zorgverlener om iemands angsten en wensen heel goed helder te krijgen.’

Voorpagina hhBest